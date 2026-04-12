Путин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой.
«Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодежи по праву снискали вам высокое признание», — отметил президент. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин обратил внимание, что мудрое пастырское слово патриарха «служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию».
«Особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете нашим героям участникам и ветеранам специальной военной операции. От души желаю вам, ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», — заключил глава государства.
Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие истории христианства — воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля.