Путин поздравил с Пасхой патриарха Кирилла

Президент отметил «подвижнический труд, искреннюю заботу» патриарха о сохранении исторического, культурного и духовного достояния России.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой.

«Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи. Неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодежи по праву снискали вам высокое признание», — отметил президент. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что мудрое пастырское слово патриарха «служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию».

«Особо отмечу действенную помощь, которую вы оказываете нашим героям участникам и ветеранам специальной военной операции. От души желаю вам, ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», — заключил глава государства.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие истории христианства — воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
