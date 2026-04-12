Патриарх Кирилл призвал помочь нуждающимся и утешить скорбящих в Пасху

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Пасхой и призвал утешить скорбящих, помочь нуждающимся и поблагодарить ближних.
«Следуя заповедям Христовым, поддержим же и нуждающихся, и утешим скорбящих, навестим больных и одиноких, попросим прощения у всех, кого обидели, и поблагодарим тех, кто живет и трудится рядом с нами», — сказал он в видеопоздравлении.
Патриарх также отметил, что, поступая таким образом, люди смогут обрести благодатную силу от Бога.
Православные христиане начинают встречать главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово, которое в этом году выпадает на 12 апреля.
