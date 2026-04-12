Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 апреля, поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих этот праздник. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 12 апреля, поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих этот праздник. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

— Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов, — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул огромную созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении исторического и культурного наследия, укреплении института семьи и воспитании подрастающих поколений. Он отметил, что религиозные организации поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

— Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего, — цитирует президента сайт Кремля.

Лампады с Благодатным огнем появятся в 15 храмах столицы. Тем временем «Матрешку Москвы» уже украсили к празднику Светлой Пасхи: теперь там можно увидеть «кулич» высотой 22 метра. Праздничный сюжет будет транслироваться в парке «Зарядье» до 12 апреля.

Кроме того, на станции метро «Трубная» специалисты разместили 140 тематических элементов украшений, приуроченных к празднованию Пасхи. Увидеть их можно до 13 апреля включительно.