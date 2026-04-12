«Давайте снова мечтать о звёздах»: Космонавты с МКС поздравили россиян с 65-й годовщиной полёта Гагарина

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества орбитальный облёт Земли, открыв эру пилотируемой космонавтики. Этот полёт, продлившийся 108 минут, стал триумфом СССР в космической гонке и доказал принципиальную возможность безопасного пребывания человека в космосе. С тех пор 12 апреля ежегодно отмечается сначала как День космонавтики в России и многих странах бывшего Союза, а с 2011 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН — и как Международный день полёта человека в космос.