«Роскосмос» поздравил россиян с Днем космонавтики

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» поздравила россиян с Днем космонавтики.
«Поздравляем всех, кто с надеждой смотрит в небо и верит, что однажды сможет дотянуться до своей звезды!» — говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Поздравление с борта Международной космической станции также передали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.
«Двенадцатое апреля 1961 года — точка отсчёта новой эпохи для всего мира, когда изучение космоса перестало быть обезличенным и удалённым. Человечество подчинило гравитацию и поднялось на орбиту, чтобы осваивать пространство за пределами планеты», — добавил «Роскосмос».