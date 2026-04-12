Овечкин прервал серию из четырех матчей без голов в НХЛ

Капитан «Вашингтона» отличился в игре с «Питтсбургом».

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин забил в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбургом».

Овечкин забросил 929-ю шайбу в регулярных чемпионатах, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории турнира. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 1 006. По этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

В 80 матчах нынешнего сезона Овечкин забил 32 гола и сделал 30 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром команды в текущем регулярном чемпионате. В предыдущий раз россиянин забивал 1 апреля в домашней игре с «Филадельфией» (6:4), оформив дубль.