Овечкин прервал серию из четырех матчей без голов в НХЛ

Овечкин забросил 929-ю шайбу в регулярных чемпионатах, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории турнира. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 1 006. По этому показателю он уступает только канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).