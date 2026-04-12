ВМС КСИР заявили, что будут пресекать проход военных судов через Ормуз

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что будут пресекать любые попытки военных судов пройти через Ормузский пролив. Это следует из заявления командования ВМС КСИР.
«Любая попытка военных судов пройти через пролив будет пресекаться сурово и решительно», — цитирует командование ВМС КСИР агентство Tasnim.
Ранее американские СМИ писали, что несколько военных кораблей США 11 апреля якобы прошли через Ормуз без согласования с Ираном. Однако военно-морские силы КСИР опровергли сообщения о прохождении судов через акваторию.
Как отмечал заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, Ормузский пролив открыт для судов, в том числе американских. Однако проход возможен только с разрешения Тегерана. По его словам, это требование Ирана касается всех государств.