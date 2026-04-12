Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Овечкин забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Вашингтона».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. «Вашингтон» со счетом 6:3 одержал победу над «Питтсбургом» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Протас (22-я минута), Райан Леонард (27, 32), Том Уилсон (29), Илья Протас (46) и Александр Овечкин (57). У проигравших отличились Энтони Манта (23), Ноэль Аччари (32) и Кевин Хейз (37). Как ранее сообщал ТАСС, встречу из-за травм пропустили лучший бомбардир «Питтсбурга» в нынешнем сезоне канадский нападающий Сидни Кросби и его одноклубник российский форвард Евгений Малкин.

Овечкин прервал свою серию без голов, которая составляла четыре игры. В предыдущий раз нападающий забивал 1 апреля, когда оформил дубль в домашней игре с «Филадельфией» (6:4). Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 голов), с учетом плей-офф он занимает второе место в списке самых забивных игроков лиги (1 006), уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

«Питтсбург» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Вашингтон» — четвертое. Команды имеют на счету 98 и 91 очко соответственно после 80 матчей. Следующую игру «Питтсбург» и «Вашингтон» вновь проведут между собой, она состоится в столице США 12 апреля.

