«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Овечкин забросил шайбу

Овечкин прервал свою серию без голов, которая составляла четыре игры. В предыдущий раз нападающий забивал 1 апреля, когда оформил дубль в домашней игре с «Филадельфией» (6:4). Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 голов), с учетом плей-офф он занимает второе место в списке самых забивных игроков лиги (1 006), уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).