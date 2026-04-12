Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой и отметил его помощь героям СВО

Президент России Владимир Путин обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с поздравлением по случаю светлого праздника Пасхи. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Источник: Life.ru

«Неустанный подвижнический труд, искренняя забота о сохранении нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния, утверждении в обществе традиционных христианских ценностей, укреплении института семьи, воспитании молодёжи по праву снискали вам высокое признание», — говорится в поздравлении.

Путин также подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию. Отдельно президент поблагодарил патриарха Кирилла за действенную помощь, которую он оказывает героям — участникам и ветеранам специальной военной операции. В завершение глава государства пожелал предстоятелю успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия.

Также Владимир Путин отметил большую созидательную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий. Глава государства подчеркнул, что церковь вносит значительный вклад в сохранение исторического наследия, укрепление семьи и воспитание молодёжи.

