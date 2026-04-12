Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой и отметил его помощь героям СВО

Путин также подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний, призывает к добру, милосердию, справедливости и состраданию. Отдельно президент поблагодарил патриарха Кирилла за действенную помощь, которую он оказывает героям — участникам и ветеранам специальной военной операции. В завершение глава государства пожелал предстоятелю успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия.