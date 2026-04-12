12 апреля в календаре: Пасха, Всемирный день авиации и космонавтики и ночь Юрия

На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.