12 апреля в календаре: Пасха, Всемирный день авиации и космонавтики и ночь Юрия

Православная Пасха Всемирный день авиации и космонавтики День рождения рок-н-ролла День добрых дел День весеннего дождя Международный день полёта человека в космос День войск противовоздушной обороны России День плетения из солнечных лучей Всемирный день хомяка Международный день осознанных сновидений Ночь Юрия Международный день беспризорных детей День осведомлённости о синдроме Гулда День памяти преподобного Зосимы Сиракузского День памяти святого пророка Иоада День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского.
Именины.
Захар, Иван.
Иоанн Лествичник.
В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника — христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в 6−7 веках. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») — своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу.
В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.
На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. Как бы то ни было, домовой куражился всю ночь до первых петухов, поэтому с заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.
События.
1242 год — войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).
1633 год — в Риме начался процесс над Галилео Галилеем.
1796 год — Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу.
1861 год — Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.
1871 год — Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны.
1919 год — в Советской России состоялся первый Коммунистический субботник.
1943 год — основан национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
1961 год — советский космический корабль «Восток» осуществил первый в мире полёт человека в космос.
1970 год — гибель подводной лодки К-8 ВМФ СССР, погибли 52 члена экипажа.
1972 год — в Рио-де-Жанейро самолёт NAMC YS-11A-211 компании VASP разбился при заходе на посадку, 25 погибших.
1975 год — впервые в истории экспериментально доказан феномен осознанного сновидения.
1978 год — принята четвертая Конституция РСФСР.
1981 год — в день 20-летия первого полёта человека в космос стартовал американский корабль «Колумбия».
1985 год — с конвейера Горьковского автозавода сошёл миллионный экземпляр «Волги» ГАЗ-24.
1992 год — во Франции открылся «Евро-Диснейленд».
1995 год — запущен веб-каталог «Yahoo!» (18+).
1997 год — пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница, в последнюю минуту реликвия спасена от огня.
2010 год — железнодорожная катастрофа в Мерано.
В этот день родились.
Александр Островский (1823 — 1886 г.), русский драматург.
Николай Пржевальский (1839 — 1888 г.), русский путешественник и натуралист.
Николай Голицын (1850 — 1925 г.), российский государственный деятель.
Александр Ульянов (1866 — 1887 г.), русский революционер-народоволец, старший брат В. И. Ленина.
Джонни Доддс (1892 — 1940 г.), американский кларнетист, джазовый музыкант.
Ян Тинберген (1903 — 1994 г.), нидерландский экономист, Нобелевский лауреат.
Ефим Копелян (1912 — 1975 г.), советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Леонид Дербенев (1931 — 1995 г.), советский поэт-песенник.
Монсеррат Кабалье (1933 — 2018 г.), испанская оперная певица (сопрано).
Бобби Мур (1941 — 1993 г.), английский футболист.
Юрий Куклачев (1949 г.), советский и российский артист цирка, клоун, дрессировщик кошек, Народный артист РСФСР.
Юрий Гальцев (1961 г.), советский и российский артист эстрады, клоун, телеведущий, актёр, певец, заслуженный артист РФ.
Михаил Турецкий (1962 г.), певец, хормейстер, шоумен, основатель арт-группы «Хор Турецкого», народный артист России.
Елена Корикова (1972 г.), советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
Валерия Суркова (1977 г.), российская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
Юрий Борзаковский (1981 г.), российский легкоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы.
Ольга Серябкина (1985 г.), российская певица и автор песен, бывшая солистка «Serebro».
Народные приметы.
Весной первый гром при сильном ветре — холодная весна, при восточном — сухая и теплая, при западном — мокрая, при южном — теплая, будет много червей и насекомых. Гуси высоко летят — дождей много будет, если низко — мало. Одуванчики рано зацвели — лето будет короткое. Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов — жди прохладного лета. Листья на березе появились раньше, чем на ольхе — летом почти не будет дождей. Коровы и быки поднимают головы кверху, нюхают и сильно выдыхают воздух, облизывают губы, мало пьют, днем спят — к дождю. Черешня зацвела — пора сеять кукурузу и свеклу. Если в апреле мокро, лето будет грибное. Ранний взлет пчел — к красной весне.
