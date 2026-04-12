Рекорды и статистика пилотируемой космонавтики

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2026 года исполняется 65 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток».
ТАСС подготовил материал о рекордах и статистике пилотируемой космонавтики.
Статистика.
Всего с начала пилотируемых полетов к настоящему времени в космосе побывали 645 человек (включая непрофессиональных космонавтов и астронавтов, космических туристов, и тех, кто в данный момент совершает свой первый полет) из 43 стран мира, в том числе 84 женщины (представительницы 13 государств).
Первое место занимают США (372 человек), второе — СССР/ Россия (140), третье — Китай (28). Кроме того, орбитальные полеты совершили 14 представителей Японии, 13 — Германии (включая ГДР), 12 — Канады, 11 — Франции, 8 — Италии, 3 — Саудовской Аравии. А также по два представителя Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Израиля, Индии, Нидерландов, ОАЭ, Польши и Швеции, по одному представителю Австралии, Австрии, Афганистана, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Дании, Испании, Казахстана, Республики Корея, Кубы, Малайзии, Мальты, Мексики, Монголии, Норвегии, Румынии, Сирии, Словакии, Турции, Украины, Чехословакии, Швейцарии и ЮАР.
Первая женщина-космонавт.
Первой в мире женщиной, побывавшей в космосе, стала Валентина Терешкова (СССР). 16−19 июня 1963 года она совершила полет на корабле «Восток-6» (2 суток 22 часа 50 минут). За это время корабль сделал 48 витков вокруг Земли, пролетев в общей сложности расстояние около 1,97 млн км. Терешкова является не только первой женщиной-космонавтом, но и единственной женщиной, выполнившей одиночный космический полет.
Первый многоместный космический корабль.
Первым многоместным космическим кораблем был советский «Восход» (СССР), на котором 12−13 октября 1964 года (1 день 17 минут 3 секунды) орбитальный полет выполнил экипаж в составе Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова.
Первый выход в открытый космос.
Первый в истории выход в открытый космос осуществил 18 марта 1965 года летчик-космонавт СССР Алексей Леонов, выполняя полет на корабле «Восход-2» вместе с Павлом Беляевым. Леонов провел за пределами корабля 12 минут 9 секунд (общая продолжительность выхода, включая нахождение космонавта в шлюзовой камере, составила 23 минуты 41 секунду).
Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала Светлана Савицкая (СССР). Выход был совершен 25 июля 1984 года с борта орбитальной станции «Салют-7» и продолжался 3 часа 33 минуты (данные Роскосмоса и Международной авиационной федерации, FAI).
Первый парный выход в открытый космос женщин-астронавтов осуществили 18 октября 2019 года американки Кристина Кук и Джессика Меир. Они провели его с борта Международной космической станции (МКС). Продолжительность выхода составила 7 часов 17 минут.
12 сентября 2024 года состоялся первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Его выполнили американский миллиардер Джаред Айзекман (ныне глава NASA) и инженер компании SpaceX (США) Сара Джиллис с борта корабля Crew Dragon в ходе коммерческой пилотируемой миссии Polaris Dawn. Они по очереди ненадолго покидали пределы корабля, вылезая из люка по пояс. При этом два других члена экипажа также находились в скафандрах, так как весь Crew Dragon пришлось разгерметизировать в виду отсутствия шлюзовой камеры.
Первая стыковка на орбите пилотируемых кораблей.
16 января 1969 года была осуществлена первая стыковка двух пилотируемых кораблей (проводилась в ручном режиме) — советских «Союза-4» (стартовал 14 января 1969 года, пилот — Владимир Шаталов) и «Союза-5» (15 января 1969 года; экипаж — Борис Волынов, Евгений Хрунов, Алексей Елисеев). Корабли находились в состыкованном состоянии 4 часа 35 минут.
Первые люди на Луне.
Первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал 21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг. Вслед за ним из посадочного лунного модуля вышел Базз Олдрин. Армстронг пробыл на поверхности Луны 2 часа 31 минуту, Олдрин — 2 часа 15 минут. Высадка на Луну была осуществлена в ходе американской экспедиции, состоявшейся 16−24 июля 1969 года на корабле Apollo 11. Помимо Армстронга и Олдрина, в состав экипажа входил Майкл Коллинз, который во время высадки своих коллег находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.
Первая космическая станция.
19 апреля 1971 года на околоземную орбиту была выведена первая космическая станция — советская «Салют». Запуск был осуществлен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Станция находилась на орбите высотой 200−222 км до 11 октября 1971 года (5 месяцев 23 дня).
Рекордсменом по функционированию на орбите Земли является Международная космическая станция (МКС). С момента вывода ее первого модуля (20 ноября 1998 года) по состоянию на 11 апреля 2026 года включительно МКС находится в космосе 27 лет 4 месяца 23 дня.
Самый длительный орбитальный полет.
Самый длительный в истории мировой космонавтики орбитальный полет — 437 дней 17 часов 58 минут 17 секунд — осуществил российский космонавт Валерий Поляков в январе 1994 года — марте 1995 года, работая на станции «Мир».
Среди женщин это достижение принадлежит американке Кристине Кук, которая в ходе полета с марта 2019 года по февраль 2020 года провела в космосе 328 дней 13 часов 58 минут 37 секунд (работала на МКС в составе 59-й, 60-й и 61-й основных экспедиций).
Рекорд по общей продолжительности полетов.
С 2024 года мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе является российский космонавт Олег Кононенко. За пять орбитальных миссий он налетал 1 110 дней 14 часов 58 минут 43 секунды (данные Роскосмоса). 5 июня 2024 года Кононенко, находясь в своем пятом полете, первым в мире набрал 1 000 суток суммарного стажа космических полетов. Прежнее достижение (878 дней 11 часов 29 минут 48 секунд) было установлено в 2015 году российским космонавтом Геннадием Падалкой также за пять полетов.
Среди женщин больше всего времени в космосе провела американка Пегги Уитсон — 695 дней 6 часов 50 минут 49 секунд (за пять орбитальных полетов).
Рекорды по выходам в открытый космос.
До 2024 года самым длительным выходом в открытый космос считалось пребывание в безвоздушном пространстве американских астронавтов Джеймса Восса и Сьюзен Хелмс, проработавших 11 марта 2001 года 8 часов 56 минут за бортом МКС. 17 декабря 2024 года новый рекорд поставили китайцы Цай Сюйчжэ и Сун Линдун (члены экипажа «Шэньчжоу-19»), которые провели в открытом космосе 9 часов 6 минут, находясь за бортом национальной станции «Тяньгун».
Наибольшее количество выходов — 16 — выполнил российский космонавт Анатолий Соловьев. В общей сложности, по данным Роскосмоса, он провел в открытом космосе 78 часов 46 минут. Все выходы были совершены с борта советской (впоследствии российской) «Мир» в период с 1990 по 1998 год.
Среди женщин рекордсменом по общему времени работы в открытом космосе является американка Сунита Уильямс (62 часа 6 минут за девять выходов), по длительности одного выхода — американка Сьюзен Хелмс (8 часов 56 минут).
Наибольшее число людей, одновременно находящихся в орбитальных полетах.
Наибольшее число человек, одновременно находящихся в космосе, было зафиксировано 11 сентября 2024 года. Всего в этот день на околоземной орбите оказались 19 участников полетов по разным программам, представители трех стран (России, США и Китая).
На МКС работали 12 человек, прибывшие в разное время как участники экспедиции МКС-70/71 (на российском корабле «Союз МС-24»), рабочей миссии Crew-8 (на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX) и первой пилотируемой миссии Crew Flight Test (на американском корабле Starliner разработки Boeing). Среди них: пять россиян — Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребёнкин, Алексей Овчинин, Иван Вагнер; семь американцев — Мэтью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор, Сунита Уильямс, Дональд Петтит.
На китайской станции «Тяньгун» находились три космонавта: Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу (прибыли на станцию в апреле 2024 года на корабле «Шэньчжоу-18»).
Кроме того, в автономном орбитальном полете были четверо участников коммерческой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon: американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.
Предыдущий рекорд был установлен 30 мая 2023 года, тогда общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.
Возрастные рекорды орбитальных полетов.
Самым молодым космонавтом на момент старта был Герман Титов (СССР). В свой первый и единственный полет, который состоялся 6−7 августа 1961 года на корабле «Восток-2», он отправился в возрасте 25 лет 10 месяцев 26 дней.
Старейшим астронавтом является американец Джон Гленн (младший). При запуске 29 октября 1998 года шаттла Discovery, в состав экипажа которого он входил, Гленну было 77 лет 3 месяца 11 дней.
Самая молодая среди женщин-космонавтов — Валентина Терешкова (СССР). На момент запуска корабля «Восток-6», 16 июня 1963 года, ей было 26 лет 3 месяца 11 дней.
Самая возрастная женщина — Пегги Уитсон (США). 25 июня 2025 года она отправилась в пятый полет как командир коммерческой миссии Axiom 4 на МКС в возрасте 65 лет 4 месяцев 17 дней. Ранее таковой считалась американка Барбара Морган (8 августа 2007 года она стартовала на шаттле Endeavour в свой первый и единственный полет, ей было тогда 55 лет 8 месяцев 12 дней).