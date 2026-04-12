Рекорды и статистика пилотируемой космонавтики

12 сентября 2024 года состоялся первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Его выполнили американский миллиардер Джаред Айзекман (ныне глава NASA) и инженер компании SpaceX (США) Сара Джиллис с борта корабля Crew Dragon в ходе коммерческой пилотируемой миссии Polaris Dawn. Они по очереди ненадолго покидали пределы корабля, вылезая из люка по пояс. При этом два других члена экипажа также находились в скафандрах, так как весь Crew Dragon пришлось разгерметизировать в виду отсутствия шлюзовой камеры.