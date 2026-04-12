Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин в поздравлении патриарху Кириллу с Пасхой отметил его созидательный труд

Премьер-министр подчеркнул важность праздника для общества.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительное послание по случаю Пасхи.

«Ваш созидательный труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, направленный на укрепление единства общества, межнационального и межрелигиозного согласия, заслуживает самого глубокого уважения. Сохраняются и приумножаются духовные и культурные традиции, включая воспитание детей и молодежи, поддержку семьи, ветеранов участников специальной военной операции, объединяя людей вокруг идеалов добра, ответственности и верности Отечеству», — отметил Мишустин, текст поздравления опубликован на сайте правительства РФ.

Премьер-министр подчеркнул, что молитвы патриарха Кирилла о благе и процветании родины «вселяют в сердца православных граждан России счастье и благополучие для всех нас».

Мишустин также отметил важность Пасхи для общества: «Сегодня миллионы верующих с радостью и надеждой встречают этот день. Он объединяет поколения, обращает к вечным нравственным ориентирам — вере, милосердию, заботе о ближнем, вдохновляет на благие дела».

