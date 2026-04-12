СМИ: Черные трансплантологи могли похитить дочь пианистки Романовой в Мехико

Несовершеннолетнюю дочь российской пианистки Марины Романовой могли похитить черные трансплантологи в Мехико. Последние 2,5 года мать девушки отчаянно обращается к мексиканским властям, но не получает помощи в расследовании дела. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
17-летнюю Кристину Романову забрали прямо из школы еще в сентябре 2023 года. Люди в форме затащили ее в машину «детской опеки» DIFEM. Мать писала губернатору штата Мехико и президенту Мексики, подала иск против опеки и прокуратуры. Но судья проигнорировала ходатайство о защите, а через несколько дней Кристина исчезла из судебного учреждения.
— Я возлагаю ответственность на подсудимые учреждения за все, что может случиться с моей дочерью. Кристина — жертва торговли людьми, и правительство это знает, — заявила Романова.
В октябре 2024 года прокуратура «нашла» россиянку в Тихуане. По словам матери, медицинские заключения зафиксировали, что Кристину накачивали наркотиками, насиловали и прятали в разных городах. Во время встреч с консулом РФ дочь передала два письма, в которых объяснила, что после наступления ее 18-летия в мае 2026 года ее могут продать работорговцам.
На заседании 19 марта мать пустили в зал суда и запретили говорить на русском языке. Дочь она увидела по видеосвязи на пять минут, и ей показалось, что Кристина беременна. Женщина с трудом узнала дочь — у нее изменились манера речи и голос. Российское посольство добивалось личной встречи, но мексиканские власти игнорируют обращения, говорится в сообщении.
Ранее белорусскую певицу Веру Кравцову убили и продали на органы в Мьянме. До этого девушку пригласили в Таиланд в качестве модели, а затем вывезли в другую страну и заставили работать на онлайн-мошенников. Ранее в Мьянме при подобных обстоятельствах пропали еще несколько человек. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этих происшествий.