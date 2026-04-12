«Не может позвонить бабушке»: Орбан рассказал о вмешательстве в выборы в Венгрии

Орбан заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в выборы в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Иностранное вмешательство в венгерские выборы было беспрецедентным, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто не может даже позвонить родным без прослушки. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Политик отметил, что во время предвыборной кампании Венгрии пришлось столкнуться с «иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба».

«Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», — отметил премьер на передвыборном митинге в Будапеште.

Как признался Орбан, он «чуть не умер со смеху», услышав обвинения против Сийярто, который якобы передавал информацию о заседаниях ЕС Москве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с Сийярто заявил, что родители современных европейских журналистов должны были научить их, что подслушивать и распространять частные разговоры грешно. По его мнению, лучше молчать и не позорится.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше