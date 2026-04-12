Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.
Глава государства и патриарх подарили друг другу пасхальные яйца.
В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. Путин приехал в храм Христа Спасителя на праздничное богослужение.
Вместе с российским лидером на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.
Узнать больше по теме
