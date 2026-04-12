Третий раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде завершен

На данный момент США и Иран обмениваются письменными протоколами, в которых отражены обсуждавшиеся вопросы.
Правительство Ирана уточнило, что мирные переговоры продлились 14 часов. Между делегациями Вашингтона и Тегерана сохраняются значительные разногласия, однако дилог будет продолжен.
Ранее иранская сторона заявила, что американская делегация выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров в Исламабаде. Одним из основных камней преткновения между делегациями США и Ирана стала тема Ормузского пролива.
Как писали иранские СМИ, переговоры могут быть продлены еще на один день. Представители США и Ирана перешли от обсуждения общих вопросов к более детальному разбору тем по урегулированию.