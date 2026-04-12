Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третий раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде завершен

Между США и Ираном после третьего раунда переговоров сохраняются разногласия.

Источник: Комсомольская правда

Третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США, при посредничестве Пакистана, завершился в Исламабаде. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

На данный момент США и Иран обмениваются письменными протоколами, в которых отражены обсуждавшиеся вопросы.

Правительство Ирана уточнило, что мирные переговоры продлились 14 часов. Между делегациями Вашингтона и Тегерана сохраняются значительные разногласия, однако дилог будет продолжен.

Ранее иранская сторона заявила, что американская делегация выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров в Исламабаде. Одним из основных камней преткновения между делегациями США и Ирана стала тема Ормузского пролива.

Как писали иранские СМИ, переговоры могут быть продлены еще на один день. Представители США и Ирана перешли от обсуждения общих вопросов к более детальному разбору тем по урегулированию.

