Путин поклоном ответил на благодарность патриарха за возвращение икон

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поклоном ответил на слова благодарности от патриарха Московского и всея Руси Кирилла за помощь в передаче Русской православной церкви Владимирской и Донской икон Божией матери из Третьяковской галереи.
Патриарх упомянул об этом событии на пасхальной службе в храме Христа Спасителя и отдельно обратился к главе государства, чтобы поблагодарить его. Путин же, выслушав предстоятеля РПЦ, осенил себя крестным знамением и склонил голову в поклоне.
Владимирская и Донская иконы Божией Матери, переданные в пользование Русской православной церкви, были выставлены в храме Христа Спасителя. Патриарх назвал их возвращение церкви событием, которое «глубоко войдет в историю народа».
Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий ключевое событие истории христианства — воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых. Русская православная церковь вычисляет его дату исходя из солнечного и лунного календарей. В этом году православная Пасха отмечается 12 апреля.
Об иконах.
Икона «Богоматерь Владимирская» относится к первой трети XII века, икона «Богоматерь Донская» — к концу XIV века.
Донская икона Божией Матери была передана в Третьяковскую галерею в 1930 из Государственного исторического музея, куда образ направила комиссия по раскрытию и сохранению памятников древнерусской живописи. Реставраторы в 1919 году извлекли икону из местного ряда иконостаса Благовещенского собора Кремля и привели ее в порядок.
Исследователи полагают, что Донскую икону написали для Успенского собора Коломны, где она и пребывала до середины XVI века, пока Иван Грозный не повелел перевезти ее в Москву. Особо чтить икону стали при царе Федоре Иоанновиче: перед ней он молился в походной церкви во время набега Казы-Гирея. В память о заступничестве Богоматери на этом месте основали Донской монастырь. В 1593 году, как гласит опись, со святыни сняли список. Его поместили справа от Царских врат в соборе Донского монастыря.
Владимирскую икону Богоматери привезли из Константинополя на Русь около 1130 года в дар князю Мстиславу. Тот поместил ее в одном из храмов Вышгорода. В середине XII века Андрей Боголюбский, желая получить небесное благословение для своей вотчины, перевез образ во Владимир, где после строительства Успенского собора и разместил икону. Со временем ее все чаще называли Владимирской — по городу, прославившему ее чудесами. А в XV веке святыню перенесли в Успенский собор Московского Кремля.
После революции, в 1918—1919 годах, икону расчистили реставраторы, а спустя десятилетие передали в Третьяковскую галерею. С 1999 года икона находилась в храме-музее Николая Чудотворца в Толмачах в специально оборудованной витрине-киоте, позволявшей как молитвенно почтить древнюю святыню, так и сохранить ее для будущих поколений.