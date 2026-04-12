Путин поклоном ответил на благодарность патриарха за возвращение икон

Исследователи полагают, что Донскую икону написали для Успенского собора Коломны, где она и пребывала до середины XVI века, пока Иван Грозный не повелел перевезти ее в Москву. Особо чтить икону стали при царе Федоре Иоанновиче: перед ней он молился в походной церкви во время набега Казы-Гирея. В память о заступничестве Богоматери на этом месте основали Донской монастырь. В 1593 году, как гласит опись, со святыни сняли список. Его поместили справа от Царских врат в соборе Донского монастыря.