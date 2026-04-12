КСИР пообещал пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормуз

Иранская сторона пресечёт любые попытки кораблей вооружённых сил пройти через Ормузский пролив, заявили в командовании Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.
В КСИР уточнили, что эти попытки будут пресечены «самым суровым образом».
«Любая попытка военных кораблей пройти через Ормузский пролив будет пресекаться самым суровым образом. Сейчас ВМС КСИР полностью доминируют над управлением Ормузским проливом. Проход через него разрешён только гражданским судам при выполнении определённых условий», — цитирует заявление Корпуса стражей исламской революции агентство Fars.
Кроме того, КСИР отверг сведения о якобы удавшейся попытке корабля США зайти в эту акваторию.
Напомним, в субботу СМИ сообщили о «слежке иранских военных за эсминцем ВМС Соединённых Штатов, который вышел из порта Фуджейра в сторону Ормузского пролива».
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с иранской стороной, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Исламабаде.
По данным Financial Times, в ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединённых Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом.