В Сухум привезли частицу благодатного огня из Иерусалима

СУХУМ, 12 апреля. /ТАСС/. Делегация фонда имени Святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского доставила в Сухум Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима. Об этом сообщили в фонде.
«В Абхазию доставили великую святыню — Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима. Эта благая миссия уже более 10 лет неизменно совершается стараниями духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского. Накануне председатель фонда Рауф Харазия и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин встретились в Иерусалимской патриархии с его Святейшеством патриархом Феофилом III. Эта встреча стала духовным благословением на принесение святыни в нашу землю. Делегация фонда прибыла в Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинбы с Благодатным огнем», — говорится в сообщении.
Делегацию в аэропорту встретили духовенство Абхазской православной церкви, верующие. Духовенство совершило молебен у встречаемой святыни. Каждый желающий мог присоединиться к общей молитве и лично принять частицу огня, сошедшего на Гробе Господнем. Из аэропорта огонь направили в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.