В Сухум привезли частицу благодатного огня из Иерусалима

Из аэропорта огонь направили в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

СУХУМ, 12 апреля. /ТАСС/. Делегация фонда имени Святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского доставила в Сухум Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима. Об этом сообщили в фонде.

«В Абхазию доставили великую святыню — Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима. Эта благая миссия уже более 10 лет неизменно совершается стараниями духовно-нравственного фонда имени Святого апостола Симона Кананита и святого мученика Евстафия Апсильского. Накануне председатель фонда Рауф Харазия и председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин встретились в Иерусалимской патриархии с его Святейшеством патриархом Феофилом III. Эта встреча стала духовным благословением на принесение святыни в нашу землю. Делегация фонда прибыла в Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинбы с Благодатным огнем», — говорится в сообщении.

Делегацию в аэропорту встретили духовенство Абхазской православной церкви, верующие. Духовенство совершило молебен у встречаемой святыни. Каждый желающий мог присоединиться к общей молитве и лично принять частицу огня, сошедшего на Гробе Господнем. Из аэропорта огонь направили в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
