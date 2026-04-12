Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, подчеркнув его центральное значение для христианской веры. В своём обращении он напомнил о духовном смысле Воскресения Христова, которое символизирует победу жизни над смертью и дарует надежду на спасение.
Он отметил, что этот праздник на протяжении веков остаётся источником веры, утешения и внутренней силы для верующих. По его словам, идея Божественной любви и преодоления страха через веру помогает людям справляться с жизненными трудностями и сохранять духовную устойчивость.
Также сообщается, что в Москву был доставлен Благодатный огонь, который традиционно появляется накануне Пасхи в Иерусалиме. Его привезли в храм Христа Спасителя к праздничному богослужению, где он стал символом света, веры и духовного единения для участников пасхальной службы.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в российской столице на ночную пасхальную службу, лидер страны поздравил россиян с Пасхой.