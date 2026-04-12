Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым/

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, подчеркнув его центральное значение для христианской веры. В своём обращении он напомнил о духовном смысле Воскресения Христова, которое символизирует победу жизни над смертью и дарует надежду на спасение.

Он отметил, что этот праздник на протяжении веков остаётся источником веры, утешения и внутренней силы для верующих. По его словам, идея Божественной любви и преодоления страха через веру помогает людям справляться с жизненными трудностями и сохранять духовную устойчивость.

Также сообщается, что в Москву был доставлен Благодатный огонь, который традиционно появляется накануне Пасхи в Иерусалиме. Его привезли в храм Христа Спасителя к праздничному богослужению, где он стал символом света, веры и духовного единения для участников пасхальной службы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин приехал в храм Христа Спасителя в российской столице на ночную пасхальную службу, лидер страны поздравил россиян с Пасхой.

За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше