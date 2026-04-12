Переговоры США и Ирана в Исламабаде завершились спустя 14 часов

Переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщило правительство исламской республики в соцсети X.
Сообщается, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.
— Ирано-американские переговоры при посредничестве Пакистана завершились после 14 часов. Технические группы с обеих сторон в настоящее время обмениваются материалами, — говорится в сообщении правительства.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламбаде официально начались 11 апреля. Председатель иранского парламента заявил, что Тегеран рассчитывает на прекращение огня в Ливане и разблокировку своих активов как условие для начала переговоров с США.
Вместе с тем глава Белого дома заявил, что американские военные корабли проходят перезарядку на случай провала предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане.
Также Трамп сообщил, что со стороны Вашингтона на переговорах в Пакистане будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Он уточнил, что участие вице-президента Джей Ди Вэнса находится под вопросом из соображений безопасности.