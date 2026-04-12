Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил Китай о последствиях поставок оружия в Иран

Президент США заявил, что Китай столкнется с проблемами в случае поставок Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп предупредил Китай о последствиях гипотетических поставок вооружений в Иран. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп подтвердил важную роль Китая в достижении перемирия с Ираном. Глава Белого дома отмечал, что ожидает от мирных переговоров быстрого прогресса.

Напомним, в Исламабаде завершился третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США. Стороны обменялись письменными протоколами, в которых зафиксированы обсуждавшиеся вопросы.

Иранское правительство добавило, что мирные переговоры продолжались 14 часов. Несмотря на значительные разногласия между делегациями Вашингтона и Тегерана, диалог будет продолжен.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше