«Человек освобождается от земных оков». Мировые газеты о полете Гагарина

«Жэньминь жибао», Китай: «Началась новая эра покорения космоса человеком» (13 апреля); «Поразительные темпы прогресса, блестящие достижения советской науки и техники вселяют в сердца миллионов людей земного шара величайшую радость и вдохновение. Первый в мире спутник Земли, первый аппарат для изучения Луны, первая ракета на пути к Венере, первый космический корабль были построены и успешно запущены советскими людьми. А теперь первый человек — советский гражданин, находившийся на борту космического корабля, с триумфом вернулся из полета во Вселенной» (13 апреля).