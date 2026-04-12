«Человек освобождается от земных оков». Мировые газеты о полете Гагарина

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 апреля 2026 года исполняется 65 лет первому полету человека в космос. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток».
ТАСС подготовил материал о том, что газеты разных стран писали об этом событии в апреле того года.
The Christian Science Monitor, США: «Человек освобождается от земных оков» (12 апреля).
Би-би-си, Великобритания: «Советы победили в космической гонке» (12 апреля).
Agence France-Presse, Франция: «Советский Союз, впервые запустивший в 1957 году искусственный спутник Земли, первым достигший Луны в 1959 году, наконец, первым в прошлом году вернувший на Землю животных из космоса, только что дал миру своего Христофора Колумба космического пространства… Подобного человечество не знало» (12 апреля).
San Diego Evening Tribune, США: «Сегодня Россия выиграла гонку в космосе, запустив молодого офицера ВВС вокруг земного шара на космическом корабле и вернув его живым» (12 апреля).
Stuttgarter Zeitung, Германия: «Первый раунд в соревновании за проникновение в космос, вне всяких сомнений, выиграли русские благодаря их великолепному достижению» (12 апреля).
Tribune de Geneve, Швейцария: «Событие номер один двадцатого века» (12 апреля).
The Daily Mirror, Великобритания: «Сегодня Daily Mirror чествует русских и Юрия Гагарина. Сегодня — в то время как мир лежит у его ног — он шагает по Земле, как величайший, храбрейший первопроходец в истории» (13 апреля).
«Жэньминь жибао», Китай: «Началась новая эра покорения космоса человеком» (13 апреля); «Поразительные темпы прогресса, блестящие достижения советской науки и техники вселяют в сердца миллионов людей земного шара величайшую радость и вдохновение. Первый в мире спутник Земли, первый аппарат для изучения Луны, первая ракета на пути к Венере, первый космический корабль были построены и успешно запущены советскими людьми. А теперь первый человек — советский гражданин, находившийся на борту космического корабля, с триумфом вернулся из полета во Вселенной» (13 апреля).
El Espectador, Колумбия: «Подвиг Советского союза — триумф человечества» (13 апреля).
l'Humanite, Франция: «Советский Союз открыл человеку эру космоса» (14 апреля).
The Time, США: «Юрий Гагарин летал выше и быстрее, чем любой другой человек когда-либо… Внезапно многовековая мечта человека о космических путешествиях воплотилась в реальность» (21 апреля).