Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжатся 12 апреля

Третий раунд переговоров США и Ирана завершился без результата.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде по предложению Пакистана продолжатся 12 апреля. Об этом сообщило агентство Fars.

Источник агентства отметил, что третий раунд переговоров не привел к результату из-за значительных разногласий. Иран охарактеризовал позицию США как «тоталитарную» и обвинил Вашингтон в выдвижении «чрезмерных требований».

Напомним, переговоры между делегациями Ирана и США завершились в Исламабаде спустя 14 часов. Стороны обменялись письменными протоколами, в которых зафиксированы обсуждавшиеся вопросы.

Ранее KP.RU сообщал, что в состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи и экономист Али Багери Кани.

Американскую делегацию представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше