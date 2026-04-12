Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжатся 12 апреля

Источник агентства отметил, что третий раунд переговоров не привел к результату из-за значительных разногласий. Иран охарактеризовал позицию США как «тоталитарную» и обвинил Вашингтон в выдвижении «чрезмерных требований».
Напомним, переговоры между делегациями Ирана и США завершились в Исламабаде спустя 14 часов. Стороны обменялись письменными протоколами, в которых зафиксированы обсуждавшиеся вопросы.
Ранее KP.RU сообщал, что в состав иранской делегации входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи и экономист Али Багери Кани.
Американскую делегацию представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.