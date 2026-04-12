Жительница Суджи: в оккупации ВСУ был полнейший информационный голод

КУРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Жительница Суджи Курской области Галина Скобеева, которая была возвращена из украинского плена, рассказала, что в оккупации ВСУ куряне столкнулись с полнейшим информационным голодом.
«У нас был полнейший информационный голод. Когда попали в Сумы, появился интернет, и мы читали, смотрели все, искали информацию о родных», — сказала женщина журналистам.
Утром 11 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Вечером того же дня жители вернулись в Курскую область.
Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше