Жительница Суджи: в оккупации ВСУ был полнейший информационный голод

Утром 11 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян выехали с Украины и двигаются в сторону Белоруссии. Вечером того же дня жители вернулись в Курскую область.