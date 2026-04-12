Юрист объяснила, кого нельзя выселить из собственной квартиры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Собственник жилья не всегда может выселить проживающих с ним людей — закон защищает права некоторых категорий граждан. О том, кому не грозит потеря жилья, агентству «Прайм» рассказала кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
По общему правилу, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования помещением за бывшим членом семьи собственника не сохраняется. Однако в ряде случаев выселить жильца не получится: помешает соглашение сторон или решение суда.
«Такое решение суда возможно, если у бывшего члена семьи нет другого жилья и нет возможности обеспечить себя другим жильём в силу имущественного положения и других обстоятельств, в том числе состояния здоровья, нетрудоспособности, наличия нетрудоспособных иждивенцев, потери работы, учеба», — пояснила Лахтина.
Членами семьи собственника считаются проживающие совместно с ним супруг, дети, родители, а также могут быть признаны другие родственники и иждивенцы. Также защищены несовершеннолетние дети собственника. Отдельные категории имеют право пожизненного проживания: например, при завещательном отказе или договоре ренты. Даже если квартира продана, новому собственнику придется считаться с этими правами, заключила она.