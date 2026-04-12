Синоптик рассказала о погоде в Москве на Красную горку

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Теплая погода с температурой до плюс 18 градусов ожидается в Москве на Красную горку, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В русской православной церкви на седьмой день после Пасхи встречают Фомино воскресенье. Народное название праздника — Красная горка. в этом году праздник выпадает на 19 апреля.
«В следующие выходные, на праздник Красной горки, погода будет довольна теплая. Температура повысится до плюс 15 — плюс 18 градусов», — рассказала Позднякова.