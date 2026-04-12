Два больших греха: что запрещено на Пасху 12 апреля 2026 года

После долгих дней поста и скорби Страстной седмицы наступает время радости, молитвы и духовного обновления. Верующие приходят в храмы на ночное богослужение, чтобы встретить Пасху и разделить эту радость вместе.
«На ночной службе совершается новое шествие и впервые поётся тропарь Христос Воскресе, двери храма открываются, люди заходят, и дальше уже начинается торжественная пасхальная служба», — рассказал aif. ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
Церковный смысл Пасхи.
Пасха занимает центральное место в христианской традиции. Воскресение Христа считается основой веры, символом победы над смертью и началом новой жизни для каждого человека.
Церковь учит, что Пасха — это не только воспоминание события, произошедшего более двух тысяч лет назад, но и духовная реальность, которая касается каждого. Воскресение открывает путь к спасению, дарует надежду и укрепляет веру.
Для верующего это день радости, благодарности и внутреннего обновления. Пасха напоминает о том, что после любого испытания приходит свет, а после скорби — радость.
История Пасхи.
События Пасхи связаны с Воскресением Христа на третий день после распятия. Согласно Евангелию, рано утром женщины пришли ко гробу и увидели, что камень отвален, а гроб пуст.
Им было возвещено, что Христос воскрес. Позже Он явился ученикам, укрепляя их веру и давая надежду. Эти события стали основой христианского учения и главным свидетельством победы жизни над смертью.
С древних времён Пасха стала главным праздником, который отмечается с особой торжественностью. Богослужения проходят ночью и наполнены радостью, светом и особым смыслом.
О чём молиться на Пасху 12 апреля 2026 года.
В этот день особенно важно молиться с благодарностью и радостью. Верующие благодарят за жизнь, за близких, за возможность начать всё заново.
Просят о мире в душе, о здоровье, о благополучии семьи, о прощении грехов и духовном укреплении. Пасха — время, когда молитва наполняется светом и надеждой.
Многие обращаются с просьбой о помощи в трудных ситуациях, о внутреннем обновлении и о том, чтобы радость Воскресения осталась в сердце надолго.
Что обязательно нужно сделать на Пасху.
Главное, что следует сделать в этот день, — встретить Пасху в храме или хотя бы найти время для молитвы. Ночная служба и крестный ход считаются центральными событиями праздника.
Важно разделить радость с близкими: поздравить родных, обменяться пасхальными приветствиями и провести время вместе.
«На Пасху люди христосоваются, то есть встречаются друг с другом и рассказывают о самом главном событии, что Христос воскрес. В этот день при встрече принято говорить: “Христос воскрес”, “Воистину воскресе”, или “Действительно воскрес”. После поздравления подарками, куличами, яйцами», — объяснил священник Портнов.
Также принято разговляться после поста, вкушать освящённые куличи, яйца и другие праздничные блюда. Но важно помнить, что главное — не угощения, а духовная радость.
Хорошо проявлять доброту, делиться радостью с окружающими, помогать тем, кто нуждается во внимании и поддержке.