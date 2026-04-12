Планы Запада по обеспечению безопасности Украины представляют собой набор обещаний без реального содержания и не способствуют завершению конфликта. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил журнал The National Interest.
— Широко обсуждаемые гарантии безопасности представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний, — говорится в материале.
Как отмечает издание, в 2025 году Франция и Великобритания начали обсуждать создание «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы показать США, что Европа готова активнее участвовать в переговорах. Однако западные инициативы не содержат реальных шагов для укрепления безопасности и обороноспособности Украины.
В материале подчеркнули, что в отсутствие серьезных гарантий и институциональной базы Киев и Москва вряд ли смогут серьезно относиться к предложенным западным мерам.
Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 апреля, заявил, что украинский конфликт нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России.
9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что руководство Украины последует примеру Москвы. При этом российский лидер поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны вражеской армии.