NI: Украине придется принять предлагаемые Западом гарантии безопасности

Планы Запада по обеспечению безопасности Украины представляют собой набор обещаний без реального содержания и не способствуют завершению конфликта. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил журнал The National Interest.

— Широко обсуждаемые гарантии безопасности представляют собой набор намерений, сценариев и обещаний, — говорится в материале.

Как отмечает издание, в 2025 году Франция и Великобритания начали обсуждать создание «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы показать США, что Европа готова активнее участвовать в переговорах. Однако западные инициативы не содержат реальных шагов для укрепления безопасности и обороноспособности Украины.

В материале подчеркнули, что в отсутствие серьезных гарантий и институциональной базы Киев и Москва вряд ли смогут серьезно относиться к предложенным западным мерам.

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 10 апреля, заявил, что украинский конфликт нельзя преодолеть без гарантий безопасности для России.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что руководство Украины последует примеру Москвы. При этом российский лидер поручил войскам быть готовыми пресечь возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны вражеской армии.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
