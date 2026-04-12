«Роскосмос» поздравил россиян с Днём космонавтики

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила жителей России с Днём космонавтики, отметив значимость этого праздника для всех, кто интересуется освоением космоса и верит в будущее космических исследований. В поздравлении подчеркнули, что стремление к звёздам остаётся важной частью научного и человеческого прогресса.
К поздравлениям присоединились и российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции. Они передали слова поддержки и вдохновения, напомнив о важности продолжения исследований и развития космической отрасли.
«Двенадцатое апреля 1961 года — точка отсчёта новой эпохи для всего мира, когда изучение космоса перестало быть обезличенным и удалённым. Человечество подчинило гравитацию и поднялось на орбиту, чтобы осваивать пространство за пределами планеты», — говорится в сообщении.
Ранее российский президент Владимир Путин обратился с поздравлением к космонавтам и работникам космической отрасли по случаю их профессионального праздника.