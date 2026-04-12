NYT: главы делегаций Ирана и США Галибаф и Вэнс пожали руки

Лидеры делегаций Ирана и Соединённых Штатов Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в пакистанской столице, сообщает газета The New York Times.
Издание из США ссылается на информацию, полученную от иранских чиновников.
«Галибаф, спикер иранского парламента и влиятельная военная и политическая фигура, пожал руку с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — говорится в сообщении.
По словам источников, атмосфера на переговорах была «спокойной и дружественной».
В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между Ираном и США. Делегации обменялись текстами вопросов, которые обсуждаются на переговорах.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с иранской стороной, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Исламабаде.
В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель ЦБ Абдольнасер Хеммати. Соединённые Штаты представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным Financial Times, в ходе переговоров в Исламабаде представителям Соединённых Штатов и Ирана не удалось добиться прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом.