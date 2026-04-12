Умер Джон Нолан, актер из фильма «Бэтмен: Начало»

Ранее KP.RU сообщал, что умер актер Майкл Патрик. Он был известен по роли в сериале «Игра престолов». Ему было 35 лет. Ирландец скончался 7 апреля в хосписе. Три года назад у Патрика был диагностирован боковой амиотрофический склероз.