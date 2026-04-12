Умер Джон Нолан, актер из фильма «Бэтмен: Начало»

Умер Джон Нолан, британский актер и дядя режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов. Он скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Mirror.
Издание уточняет, что причина смерти не разглашается. Вдова Нолана Ким Хартман охарактеризовала его как свободолюбивого человека, который всегда знал, чего хочет и жил по собственным правилам.
Нолан исполнил роль Дугласа Фредерикса в фильмах «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение». Актер также снимался в сериале «В поле зрения» и военной драме «Дюнкерк».
Ранее KP.RU сообщал, что умер актер Майкл Патрик. Он был известен по роли в сериале «Игра престолов». Ему было 35 лет. Ирландец скончался 7 апреля в хосписе. Три года назад у Патрика был диагностирован боковой амиотрофический склероз.