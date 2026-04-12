В России появится новый перечень направлений подготовки студентов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки разработают в России в рамках реформы высшего образования, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства России, по 300 программам обучения в колледжах и вузах.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.