Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер британский актер Джон Нолан

Дядя братьев-режиссеров Кристофера и Джонатана Ноланов, актер Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет.

Источник: Аргументы и факты

Британский актёр Джон Нолан, приходившийся дядей режиссёрам Кристоферу и Джонатану Ноланам, скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах его смерти не раскрывается.

За свою карьеру он принял участие в ряде заметных проектов, включая фильмы о Бэтмене, снятые его племянником Кристофером Ноланом. В этих картинах актёр исполнил роль Дугласа Фредерикса, став частью известной франшизы.

Джон Нолан также сотрудничал с Джонатаном Ноланом, появившись в телесериале «В поле зрения» и военной драме «Дюнкерк». Его работа охватывала как кино, так и телевидение, оставив заметный след в индустрии.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, известный зрителям в том числе по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался на 75-м году жизни.