Умер британский актер Джон Нолан

Британский актёр Джон Нолан, приходившийся дядей режиссёрам Кристоферу и Джонатану Ноланам, скончался на 88-м году жизни. Информация о причинах его смерти не раскрывается.
За свою карьеру он принял участие в ряде заметных проектов, включая фильмы о Бэтмене, снятые его племянником Кристофером Ноланом. В этих картинах актёр исполнил роль Дугласа Фредерикса, став частью известной франшизы.
Джон Нолан также сотрудничал с Джонатаном Ноланом, появившись в телесериале «В поле зрения» и военной драме «Дюнкерк». Его работа охватывала как кино, так и телевидение, оставив заметный след в индустрии.
