Опрос показал интерес студентов к космосу

РИА «Новости»: более 75 процентов российских студентов интересуются космосом.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Большинству (76%) российских студентов интересна тема космоса, 48% респондентов узнают о космосе из коротких видео, следует из результатов исследования платформы «Неравнодушный человек», которые есть в распоряжении РИА Новости.

Четверо из десяти (38%) студентов из РФ ответили, что им очень интересна тема космоса, столько же (38%) сказали, она им скорее интересна. Всего 6% ответили, что данная тема им совсем не интересна, 12% — скорее не интересна.

Почти треть (31%) опрощенных рассказали, что контент о космосе им встречается несколько раз в месяц, 22% видят его несколько раз в неделю, 9% — почти каждый день. При этом, почти половина (48%) студентов узнают о космосе через формат коротких видео, 40% — из статей и постов в соцсетях, 30% — из художественных фильмов и сериалов, 25% — из СМИ (можно было дать несколько вариантов ответа).

Менее половины (44%) респондентов отметили, что из космической темы им наиболее интересны планеты, звезды, галактики и устройство Вселенной, 35% — поиск жизни во Вселенной, 23% — история освоения космоса.

По словам 54% российских студентов, им интересно узнать, как стать космонавтом и пройти отбор в отряд космонавтов, 38% это не интересно. Кроме того, 62% опрошенных хотели бы отправиться в космос в качестве туриста.

Онлайн-опрос на специализированной платформе «Неравнодушный человек» проведен 6−9 апреля 2026 года среди студентов российских вузов. Объем выборки — 613 студентов. Результаты исследования представлены без взвешивания.