Путин поклонился Владимирской и Донской иконам Богоматери

На кадрах видно, как глава государства и мэр столицы держат в руках красные свечи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 апреля поблагодарил Путина за передачу Русской православной церкви (РПЦ) двух икон из Третьяковской галереи. Уточнялось, что перед этими иконами молились русские полководцы накануне тяжелых сражений, а также цари и князья.
Путин 12 апреля поздравил всех православных христиан и граждан России с праздником Святой Пасхи. Он отметил огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в сохранении исторического и культурного наследия, а также в укреплении института семьи и воспитании молодежи.
Патриарх Кирилл 12 апреля поздравил всех верующих с великим праздником Святой Пасхи. Он отметил, что воскресение Христово символизирует победу над смертью и открытие врат Царствия Небесного, а также подчеркнул важность обращения к ободряющим словам пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою». Патриарх пожелал, чтобы эти слова утешали в самых трудных обстоятельствах жизни, а вера в воскресшего Господа помогала преодолеть все сомнения, тревоги и страхи.