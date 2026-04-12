Путин поклонился Владимирской и Донской иконам Богоматери

Президент России Владимир Путин 12 апреля и мэр Москвы Сергей Собянин совершили поклонение Владимирской и Донской иконам Божией Матери в храме Христа Спасителя.

Источник: Пресс-служба Президента России

На кадрах видно, как глава государства и мэр столицы держат в руках красные свечи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 апреля поблагодарил Путина за передачу Русской православной церкви (РПЦ) двух икон из Третьяковской галереи. Уточнялось, что перед этими иконами молились русские полководцы накануне тяжелых сражений, а также цари и князья.

Путин 12 апреля поздравил всех православных христиан и граждан России с праздником Святой Пасхи. Он отметил огромную созидательную роль РПЦ и других христианских конфессий в сохранении исторического и культурного наследия, а также в укреплении института семьи и воспитании молодежи.

Патриарх Кирилл 12 апреля поздравил всех верующих с великим праздником Святой Пасхи. Он отметил, что воскресение Христово символизирует победу над смертью и открытие врат Царствия Небесного, а также подчеркнул важность обращения к ободряющим словам пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою». Патриарх пожелал, чтобы эти слова утешали в самых трудных обстоятельствах жизни, а вера в воскресшего Господа помогала преодолеть все сомнения, тревоги и страхи.

Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше