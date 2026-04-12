Путин поклонился Владимирской и Донской иконам Богоматери

Патриарх Кирилл 12 апреля поздравил всех верующих с великим праздником Святой Пасхи. Он отметил, что воскресение Христово символизирует победу над смертью и открытие врат Царствия Небесного, а также подчеркнул важность обращения к ободряющим словам пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою». Патриарх пожелал, чтобы эти слова утешали в самых трудных обстоятельствах жизни, а вера в воскресшего Господа помогала преодолеть все сомнения, тревоги и страхи.