FT: Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за контроля над Ормузским проливом

В процессе переговоров американская и иранская стороны зашли в тупик из-за обсуждения вопроса контроля над Ормузским проливом. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.
По данным издания, Иран настаивает на своем контроле над проливом и праве взимать с судов плату за проход, отвергая идею совместного контроля. Открытие Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, остается камнем преткновения на переговорах.
Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Сообщается, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламбаде официально начались 11 апреля. Председатель иранского парламента заявил, что Тегеран рассчитывает на прекращение огня в Ливане и разблокировку своих активов как условие для начала переговоров с США.