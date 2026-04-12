Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за контроля над Ормузским проливом

В процессе переговоров американская и иранская стороны зашли в тупик из-за обсуждения вопроса контроля над Ормузским проливом. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

— Переговорщики заявили о тупиковой ситуации в вопросе контроля над Ормузским проливом, — говорится в публикации.

По данным издания, Иран настаивает на своем контроле над проливом и праве взимать с судов плату за проход, отвергая идею совместного контроля. Открытие Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, остается камнем преткновения на переговорах.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Ираном при посредничестве пакистанской стороны в Исламабаде официально завершились после 14 часов обсуждений. Сообщается, что стороны, несмотря на сохраняющиеся разногласия, еще вернутся к переговорам.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламбаде официально начались 11 апреля. Председатель иранского парламента заявил, что Тегеран рассчитывает на прекращение огня в Ливане и разблокировку своих активов как условие для начала переговоров с США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше