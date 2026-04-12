«СКА-Хабаровск» на последних минутах упустил победу над «Челябинском»

В 28-м туре российской Первой футбольной лиги «СКА-Хабаровск» в гостях провёл матч с «Челябинском» и смог удивить спортивных экспертов. В игре, в которой хозяева считались безусловными фаворитами, они едва спаслись от поражения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Уже на 8-й минуте мяч влетел в ворота «Челябинска» после удара слёту от Данилы Янова, главный судья встречи Олег Гусаков решил его не засчитывать, усмотрев в падении в штрафной Георгия Гонгадзе вину Хакобо Алкалде. Тем не менее, армейцы забили через 10 минут: Камран Алиев ворвался в штрафную хозяев, но сам пробить не смог — а Степана Глотова, тянувшегося к мячу, снёс вратарь Голиков. Алкалде реализует пенальти и выводит красно-синих вперёд на 21-й минуте.
Через пять минут Данила Янов бросает в прорыв Степана Глотова и тот одним движением ноги отправляет мяч в створ мимо голкипера «Челябинска». Снаряд, правда, попадает в штангу и катится по ленточке лицевой линии до тех пор, пока многообещающий новичок армейцев в борьбе с защитником хозяев не проталкивает его в сетку, 0:2 на 26-й минуте. В начале второго тайма мяч снова влетает в ворота «Челябинска» после паса пяткой от Алкалде — судья уверен, что это событие произошло после офсайда.
Вскоре вышедший на замену Н’Диайе сделал результативной подачу Рамазана Гаджимурадова, пробив Алексея Кузнецова на 53-й минуте. К концу второго тайма гости реже контратаковали. Правда, был момент в штрафной хозяев, когда на газоне оказался Александр Гаглоев — но судья нарушения не увидел. «Челябинск» спасся уже в добавленное время, навес Рамазана Гаджимурадова в штрафную дальневосточников на дальней штанге головой замкнул Ян Гудков. Итог матча 2:2, у клубов по шестому матчу в серии без побед. 18 апреля «СКА-Хабаровск» дома сыграет против волгоградского «Ротора». Начало матча в 17:00.