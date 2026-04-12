Трамп заявил, что ему всё равно на сделку с Ираном, так как США «победили»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему всё равно на исход переговоров с иранской стороной, так как США якобы одержали победу.
«Заключим мы сделку или нет — для меня это не имеет никакого значения… причина — потому что мы победили», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
«Посмотрим, что произойдёт, но с моей точки зрения — мне всё равно», — заявил Трамп.
Напомним, Трамп рассказал о достижении соглашения с иранской стороной, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Пакистане.
В Исламабаде завершился третий раунд консультаций между Ираном и США. Делегации обменялись текстами вопросов, которые обсуждаются на переговорах.
По данным The New York Times, лидеры делегаций Ирана и Соединённых Штатов Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в пакистанской столице.