Росгвардия обеспечила безопасность при доставке Благодатного огня в Москву

В Москве сотрудники ОМОН «Меч» совместно с полицией обеспечили безопасность при доставке Благодатного огня накануне Пасхи. Об этом сообщали пресс-служба Росгвардии.
Для обеспечения безопасности при транспортировке Благодатного огня с борта самолета до кортежа был организован специальный «коридор безопасности».
Напомним, Благодатный огонь утром 11 марта сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие символизирует Воскресение Христово.
Как сообщал KP.RU, позже делегация Фонда Андрея Первозванного привезла святыню в Москву специальным рейсом из Иерусалима. Затем священный огонь был доставлен в Храм Христа Спасителя для Патриаршего пасхального богослужения.