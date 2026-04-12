Росгвардия обеспечила безопасность при доставке Благодатного огня в Москву

Во Внуково организовали «коридор безопасности» для транспортировки Благодатного огня.

Источник: Комсомольская правда

В Москве сотрудники ОМОН «Меч» совместно с полицией обеспечили безопасность при доставке Благодатного огня накануне Пасхи. Об этом сообщали пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники ОМОН «Меч» заблаговременно обследовали территорию аэропорта Внуково. Спецназ оказал помощь коллегам из МВД в досмотре транспорта, прибывающего в авиагавань.

Для обеспечения безопасности при транспортировке Благодатного огня с борта самолета до кортежа был организован специальный «коридор безопасности».

Напомним, Благодатный огонь утром 11 марта сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это событие символизирует Воскресение Христово.

Как сообщал KP.RU, позже делегация Фонда Андрея Первозванного привезла святыню в Москву специальным рейсом из Иерусалима. Затем священный огонь был доставлен в Храм Христа Спасителя для Патриаршего пасхального богослужения.