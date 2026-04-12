Умер британский актёр Джон Нолан, дядя Кристофера Нолана

В Великобритании на 88-м году жизни скончался киноактёр Джон Нолан. Печальное известие подтвердила местная газета Herald.

Источник: Life.ru

Артист ушёл из жизни в субботу. Издание не приводит подробностей произошедшего.

Кинокарьера Нолана стартовала в конце 1960-х. За десятилетия творчества он успел сняться в десятках картин.

Широкая слава пришла к нему благодаря ролям в блокбастерах: «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Дюнкерк», «Преследование». Также он снимался в сериалах «В поле зрения», «Дюна: Пророчество».

Покойный приходится родным дядей знаменитому режиссёру Кристоферу Нолану, а также сценаристу Джонатану Нолану.

