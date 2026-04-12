Трамп пообещал открыть Ормуз и раскритиковал НАТО за бездействие

Президент США пообещал открыть Ормузский пролив для других стран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и снова раскритиковал НАТО за его бездействие по этому вопросу. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома.

«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются Но нам НАТО не помогло», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, страны нуждающиеся в открытии Ормуза не могут защитить свои интересы из-за слабости или других факторов.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон начинает процесс очищения Ормузского пролива в качестве услуги всему миру. Трамп дал понять, что мир на Ближнем Востоке висит на волоске.

Как сообщал KP.RU, в Исламабаде завершились переговоры между делегациями Ирана и США при посредничестве Пакистана. Диалог продлился 14 часов. Несмотря на значительные разногласия Вашингтона и Тегерана, диалог будет продолжен 12 апреля.

