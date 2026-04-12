Трамп пообещал открыть Ормуз и раскритиковал НАТО за бездействие

Президент США Дональд Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и снова раскритиковал НАТО за его бездействие по этому вопросу. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома.
«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются Но нам НАТО не помогло», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, страны нуждающиеся в открытии Ормуза не могут защитить свои интересы из-за слабости или других факторов.
Ранее президент США заявил, что Вашингтон начинает процесс очищения Ормузского пролива в качестве услуги всему миру. Трамп дал понять, что мир на Ближнем Востоке висит на волоске.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.