Эндокринолог рассказала, кто подвержен заболеваниям щитовидной железы

РИА «Новости»: женщины чаще страдают заболеваниями щитовидной железы.

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Заболевания щитовидной железы намного чаще встречаются у женщин, но с возрастом риски повышаются и у мужчин, сообщила РИА Новости к.м.н., доцент, руководитель программы обучения по специальности «эндокринология» департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Алла Морозова.

«Все эндокринные заболевания действительно чаще встречаются у женщин. То есть женщины более склонны и к заболеваниям щитовидной железы. Поэтому скрининг на заболевания щитовидной железы у женщин рекомендуется проводить достаточно часто — при планировании беременности, во время беременности, после родов, в случае изменения массы тела. Далее после 35 лет — через 4−5 лет. Мужчинам после 50 лет также можно рекомендовать регулярный скрининг после 50 лет», — отметила собеседница.

По ее словам, важно проверять функцию щитовидной железы и пациентам, принимающим ряд кардиологических и онкологических препаратов, так как не вовремя диагностированное поражение и щитовидной железы будет отягощать их состояние.

«Что может быть профилактикой нарушения работы щитовидной железы? Одним из важных методов профилактики патологии щитовидной железы является применение для беременных и детей калия йодида — 100−200 мкг/сутки, использование населением йодированной соли, отказ от курения. Также нужно быть максимально приверженным здоровому образу жизни», — отметила врач.