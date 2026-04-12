Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и раскритиковал НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откроет Ормузский пролив и подверг критике Североатлантический альянс за отсутствие помощи США по этому вопросу.
«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны — я не знаю, в чём дело. Но нам НАТО не помогло», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Напомним, Трамп заявил, что рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в операции против Ирана.
Накануне Трамп рассказал, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в «качестве услуги странам, не набравшимся смелости заняться этим самим».
Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Пакистане. КСИР пообещал пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормуз.
По данным The New York Times, лидеры делегаций Ирана и Соединённых Штатов Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в пакистанской столице.