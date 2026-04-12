Трамп пообещал открыть Ормузский пролив и раскритиковал НАТО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откроет Ормузский пролив и подверг критике Североатлантический альянс за отсутствие помощи.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что откроет Ормузский пролив и подверг критике Североатлантический альянс за отсутствие помощи США по этому вопросу.

«Мы откроем пролив, даже если сами им не пользуемся, потому что в мире есть много других стран, которые им пользуются, которые либо боятся, либо слабы, либо бедны — я не знаю, в чём дело. Но нам НАТО не помогло», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Напомним, Трамп заявил, что рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в операции против Ирана.

Накануне Трамп рассказал, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в «качестве услуги странам, не набравшимся смелости заняться этим самим».

Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения, речь идёт о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива. США и Иран проводят переговоры в Пакистане. КСИР пообещал пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормуз.

По данным The New York Times, лидеры делегаций Ирана и Соединённых Штатов Мохаммад-Багер Галибаф и Джей Ди Вэнс пожали руки на переговорах в пакистанской столице.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
