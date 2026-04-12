Гол Бога помог «Ювентусу» победить «Аталанту»

Единственный мяч на 48-й минуте забил ивуарийский вингер Жереми Бога. После подбора мяча в штрафной он точно пробил под перекладину. «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 60 очками. «Аталанта» находится на седьмой позиции, имея 53 очка.
Ранее сообщалось, что полуфинал Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» завершился скандалом. После матча в сторону игроков московского клуба с трибун полетели пластиковые бутылки. Основное время игры закончилось нулевым счетом, а «Спартак» победил в серии пенальти. Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС планирует рассмотреть инцидент на заседании 16−17 апреля.