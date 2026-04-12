Дмитриев сообщил о панике в ЕС и Британии из-за кризиса в аграрном секторе

Представители властей Великобритании и стран Евросоюза охвачены паникой на фоне кризиса в аграрном секторе. Об этом у себя в соцсети X написал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

По мнению западных чиновников, положение дел усугубляют перебои с топливом и нехватка минеральных удобрений.

«Фермеры, которые испытывают нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы Европейского союза и Британии дрожат и паникуют», — подчеркнул Дмитриев.

Также Кирилл Дмитриев заявил, что в ЕС и Великобритании не смогут долго вводить людей в заблуждение на фоне протестов из-за роста цен.

Напомним, удары Америки и Израиля по Ирану почти полностью остановили перевозки в Ормузском проливе — через него везут нефть и газ из Персидского залива. Из-за этого топливо подорожало во многих странах. На этой неделе ирландские фермеры и водители вышли протестовать против высоких цен. Они перекрыли тракторами и грузовиками дороги в Дублине и несколько шоссе, а также заблокировали топливные терминалы. В четверг власти Ирландии попросили армию помочь разогнать митингующих. По данным местной прессы, из-за протестов больше 100 заправок остались без бензина и дизеля. Кроме того, протесты начинаются во Франции.

