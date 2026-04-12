Дмитриев сообщил о панике в ЕС и Британии из-за кризиса в аграрном секторе

Напомним, удары Америки и Израиля по Ирану почти полностью остановили перевозки в Ормузском проливе — через него везут нефть и газ из Персидского залива. Из-за этого топливо подорожало во многих странах. На этой неделе ирландские фермеры и водители вышли протестовать против высоких цен. Они перекрыли тракторами и грузовиками дороги в Дублине и несколько шоссе, а также заблокировали топливные терминалы. В четверг власти Ирландии попросили армию помочь разогнать митингующих. По данным местной прессы, из-за протестов больше 100 заправок остались без бензина и дизеля. Кроме того, протесты начинаются во Франции.