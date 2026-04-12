В Фонде Печерского рассказали о руководителях подполья в Биркенау

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях сообщили РИА Новости, что несмотря на существование «белых пятен», удалось установить имена руководителей советского подполья.
Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
«Отдельная тема — Освенцим (Аушвиц), который, казалось бы, изучен лучше всего. Но даже здесь обнаруживаются серьёзные белые пятна», — сказал председатель правления фонда Илья Васильев, комментируя тему.
По его словам Васильева, практически неизвестной оставалась деятельность советского подполья в Биркенау — а оказалось, что там действовала мощная организация, которая планировала массовые побеги, координировала сопротивление и готовила восстания.
«Удалось установить имена её руководителей, которые до этого вообще не фигурировали в историческом поле», — добавил Васильев.
Собеседник агентства заметил, что есть и другие имена, которые долгое время оставались практически неизвестными. В качестве примера он привел Матрёну Вольскую — сельскую учительницу из Смоленской области, которая во время войны оказалась вовлечена в подпольную деятельность: распространяла сводки Совинформбюро, собирала информацию о немецких войсках, поддерживала связь с партизанами. Все это происходило в нескольких десятках метров от немецкого штаба, подчеркнул председатель правления Фонда Печерского.
«Главный подвиг Вольской связан с так называемой операцией “Дети”: в 1942 году она организовала и возглавила вывод более 3 тысяч детей с оккупированной территории. Это был многодневный переход — около 200 километров через леса, болота, под постоянной угрозой обстрелов, причём сама она в тот момент была беременна», — добавил он.
Как отметил Васильев, проблема заключается в том, что многие из таких людей остались безымянными: они погибли, не оставили свидетельств, или их истории не были зафиксированы.
«И сегодня наша задача — возвращать не только отдельные имена, но и сам масштаб этого явления. Потому что генерал Карбышев, Александр Печерский или Михаил Девятаев — это вершины, за которыми стоит огромный, во многом ещё не изученный пласт сопротивления», — заключил он.