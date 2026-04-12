Депутат Буцкая предложила пересмотреть выплаты маткапитала в пользу многодетных

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель «Союза матерей» Татьяна Буцкая заявила, что доля материнского капитала должна увеличиваться на каждого следующего ребенка. Сейчас же основная часть выплаты приходится на первенца, что, по ее мнению, негармонично.
— Что просят часто, и мы тоже с этим согласны: что надо как-то пересмотреть выплату при рождении ребенка — первого, второго, третьего. Уж очень она сейчас у нас как бы негармоничная, — сказала Буцкая.
Депутат отметила, что изначально распространение основной части маткапитала на первого ребенка решало определенную демографическую задачу, но «время идет», и, возможно, настало время пересмотреть это решение. По ее словам, поддержка с каждым ребенком должна увеличиваться.
В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго — 234 тысячи. Если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, сумма на второго составит сразу 963 тысячи рублей, передает ТАСС.
Тем временем в Госдуме предложили разрешить тратить средства материнского капитала на покупку отечественного автомобиля. Депутат Сергей Миронов отметил, что для многодетных семей машина — это не роскошь, а важное средство передвижения.