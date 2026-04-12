Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Level Group: каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками

Трудиться в полную силу в эти дни готов лишь каждый третий респондент, говорится в исследовании.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 20% россиян признались, что имитируют работу в дни между майскими праздниками, занимаясь на самом деле личными делами. Об этом говорится в исследовании Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Каждый пятый сотрудник (21%) при этом лишь имитирует рабочие задачи в перерыве между майскими праздниками, а по факту занимается своими личными делами», — говорится в сообщении.

Почти 35% опрошенных рассказали, что выполняют самые необходимые и горящие задачи, не сильно нагружая себя, сказано в исследовании.

Каждый десятый россиянин (12%) предпочитает отдыхать по полной. Граждане намеренно оформляют на эти дни официальный отпуск или берут больничный. А вот работать в полную силу между праздниками готов лишь каждый третий респондент, говорится в сообщении.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ, уточняется в исследовании.