Level Group: каждый пятый россиянин имитирует работу между майскими праздниками

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 20% россиян признались, что имитируют работу в дни между майскими праздниками, занимаясь на самом деле личными делами. Об этом говорится в исследовании Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Каждый пятый сотрудник (21%) при этом лишь имитирует рабочие задачи в перерыве между майскими праздниками, а по факту занимается своими личными делами», — говорится в сообщении.
Почти 35% опрошенных рассказали, что выполняют самые необходимые и горящие задачи, не сильно нагружая себя, сказано в исследовании.
Каждый десятый россиянин (12%) предпочитает отдыхать по полной. Граждане намеренно оформляют на эти дни официальный отпуск или берут больничный. А вот работать в полную силу между праздниками готов лишь каждый третий респондент, говорится в сообщении.
В онлайн-опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ, уточняется в исследовании.