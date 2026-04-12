«Ударят первыми»: в Финляндии высказались о размещении ядерного оружия

Профессор Малинен: планы Финляндии на ядерное оружие превращают ее в мишень.

Источник: Комсомольская правда

Планы Финляндии по размещению ядерного оружия могут сделать страну целью нападения в случае конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Малинен уточнил, что правительство премьер-министра Петтери Орпо разрешило бы введение ядерного оружия в Финляндию в кризисной ситуации, но не в мирное время.

«Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми», — написал профессор в социальной сети X.

Ранее президент Александр Стубб заявил, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории. По его словам, в Хельсинки оно не появится.

Как сообщал KP.RU, если Финляндия разместит у себя ядерное оружие, то страна станет более уязвимой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что в Кремле ознакомились с заявлением Хельсинки о планах отказаться от запрета на ЯО.

