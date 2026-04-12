«Ударят первыми»: в Финляндии высказались о размещении ядерного оружия

Планы Финляндии по размещению ядерного оружия могут сделать страну целью нападения в случае конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Малинен уточнил, что правительство премьер-министра Петтери Орпо разрешило бы введение ядерного оружия в Финляндию в кризисной ситуации, но не в мирное время.
«Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми», — написал профессор в социальной сети X.
Ранее президент Александр Стубб заявил, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории. По его словам, в Хельсинки оно не появится.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что в Кремле ознакомились с заявлением Хельсинки о планах отказаться от запрета на ЯО.